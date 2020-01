Opnieuw vluchtelingenkamp ontruimd in buurt van Calais

De ordediensten hebben dinsdagmorgen in de Noord-Franse stad Calais opnieuw een vluchtelingenkamp ontruimd. Er werden in totaal 145 personen met bussen overgebracht naar opvangcentra. Daarnaast werden nog eens 22 mensen zonder wettig verblijfsstatuut opgepakt “voor een plaatsing in administratieve detentie”, zo meldt de prefectuur.