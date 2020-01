Schakkebroek

Herk-de-Stad - In een café in Schakkebroek richtten enkele vrienden in januari 2019 biljartclub BC Vantilt op. Al snel telde de club een voorzitter, secretaris, penningmeester, kapitein en 31 clubleden. Er werd gestart met een ladderbiljartcompetitie. Op 1 december begonnen de beste 6 spelers aan de play-offs. Gunter, Tommy, Silly, Francis, Jaak en Fre namen het daarin tegen elkaar op. Francis 'Sieke' Moens (rechts) werd uiteindelijk winnaar.