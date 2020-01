Gezocht: koppel dat op Ibiza wil wonen voor salaris van 2.300 euro

Er is een nieuwe vacature op het Spaande eiland Ibiza, die volledig past binnen de categorie ‘droomjob’. Silver Swan, lokaal bureau dat huispersoneel voorziet op exclusieve plekken, is immers op zoek naar een koppel die intrek wil nemen in een villa. Het maandloon? 2.350 euro.

De bewoners van een heuse villa zoeken een koppel die het huishouden wil runnen, terwijl ze in de zomer zelf met vakantie zijn. Van de mensen die er uiteindelijk hun intrek nemen, wordt ook verwacht dat ze weten hoe ze een feestje moeten organiseren. Naast de ‘werkuren’ heb je volgens de oorspronkelijke bewoners ruim voldoende tijd om het Balearische eiland te verkennen. Althans, tijdens de week.

Foto: screenshot

Voor al die inzet wordt er een loon van 2.350 euro per persoon voorzien. Al mag je dat eigenlijk als budget gebruiken om uit te gaan, want de job biedt gratis kost en inwoon en ook je reiskosten worden vergoed. Slapen doe je in een privékamer in de villa of in een bijhorend appartementje. Ontspannen in het zwembad, de jacuzzi en het Turks stoombad is toegelaten in de vrije momenten.

De jobinhoud

Sollicitanten moeten het zien zitten om de dagelijkse running van het huishouden op zich te nemen, te waken over de netheid van het hele pand, ochtend- en avondmaaltijden te bereiden, het gezin te steunen bij het hosten van evenementen, boodschappen te doen voor de familie die achter is gebleven en de agenda’s van de gezinsleden te beheren.

Uiterst flexibel

De bewoners krijgen naar eigen zeggen heel veel sollicitaties binnen en kunnen niet iedereen een antwoord sturen, maar als je een drietal jaar ervaring hebt in het op wenken bedienen van mensen, een rijbewijs hebt, uiterst georganiseerd en flexibel ingesteld bent en ook nog eens communicatief sterk staat en dit altijd op een vriendelijke manier, maak je misschien wel kans. Je kans wagen, doe je hier.