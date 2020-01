Harley-Davidson ziet verkoop weer dalen

Harley-Davidson heeft het voorbije kwartaal weer minder motoren verkocht. De totale verkopen daalden wereldwijd met 1,4 procent tot 38.754 stuks. Op de eigen thuismarkt, de Verenigde Staten, was sprake van een daling van de verkopen met dik 3 procent. Het betekende het twaalfde kwartaal op rij dat er minder kopers waren voor de motoren op de thuismarkt. Internationaal gingen de verkopen in de voorbije maanden wel licht omhoog, louter dankzij aantrekkende verkopen in Azië.