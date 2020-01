Maud Vanhauwaert op tiende editie Toast Literair

Dilsen-Stokkem - Al tien jaar lang zetten het Davidsfonds van Dilsen-Stokkem en de bibliotheek samen het nieuwe jaar in met een literaire zondagochtend. Voor de jubileumeditie op zondag 19 januari kreeg het massaal opgekomen publiek niemand minder dan Antwerps stadsdichter Maud Vanhauwaert voorgeschoteld, die er een ware triomftocht van maakte.

Met haar mooie verzen en haar ongelofelijke podiumpresence wist ze alle harten in de zaal te veroveren. Het werd een warme, sfeervolle ochtend waarbij we met zachte hand werden meegesleurd in het poëtische universum dat de dichteres de afgelopen jaren van Antwerpen had weten te maken.

Iets voor Dilsen-Stokkem misschien? Tussen haar gedichten door maakte Maud Vanhauwaert zowaar bekend wel interesse te hebben in de functie van Vlaanderens allereerste "plattelandsdichter" in zo'n mooie gemeente. Qua open sollicitatie kon dat tellen, iedereen in het publiek zou haar zo aannemen.

Haar optreden werd verder op voortreffelijke ondersteund door Kris Vuylsteke en zijn studenten van de Kunstacademie Dilsen-Stokkem. Na afloop werd er zoals steeds nog uitvoerig nagepraat en getoost op het nieuwe jaar. En nu op naar weer tien mooie edities!