De procureur eiste dinsdag voor de Tongerse rechtbank een celstraf van 37 maanden voor een ex-militair die binnendrong in een woning in Genk en de bewoonster in elkaar sloeg met een matrak. “Een ware afrekening”, zo klonk het.

“Dit is van uw buurman.” Zo sprak een toen onbekende man vlak voor hij met een matrak hardhandig te keer ging en een vrouw in haar woning in Genk in elkaar sloeg op 4 oktober 2017. Het was twee uur ’s ...