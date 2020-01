Van romantisch eten tot de nacht induiken: leuke plannen voor Valentijn

Een avondje naar de film is natuurlijk altijd leuk, maar op Valentijn mag het ook wel eens wat anders zijn, toch? Overal in Vlaanderen vallen die dag - een vrijdag hoera - heel wat leuke activiteiten te beleven voor verliefde zielen. Een overzicht voor wie zelf nog een plaatsje heeft in de agenda.

Love Bites

Het Felix Pakhuis wordt voor de gelegenheid omgetoverd in een van de meest romantische plaatsen in Antwerpen. Het wordt een intieme en culinaire avond met op de achtergrond livemuziek van Back ‘n Forth trio. Omdat de liefde door de maag gaat, creëerden de chefs een viergangenmenu met enkele gerechten met toepasselijk namen zoals Lovebirds en Sweets for my sweet. Er is ook een veggie optie mogelijk.

Vanaf 19 uur. Prijs viergangenmenu + drankenformule = 65 euro per persoon.

Samen op de foto

Zie je Valentijn dit jaar net ietsje anders dan een typische date night? Dan is Oostende de ideale plek voor een romantische getaway. Wie voor 13, 14, 15 en 16 februari een kamer boekt via de website van Visit Oostende krijg je er een gratis fotoshoot bij. Laat je foto nemen door een professional, met het strand als tijdloze achtergrond. Ook een valentijnsdiner op de Mercator behoort tot de mogelijkheden.

Prijs etentje 74 euro inclusief water en wijn

Intens Valentijn

In de Gentse Charlatan vindt op 14 februari Intens Valentijn plaats. Intens is normaal een festival dat in de zomer in Deinze plaatsvindt, maar nu naar het Gentse café verkast en dat voor één avond. “Lekker romantisch wezen in de Charlatan of toch gewoon dansen. We beloven voor elk wat wils”, klinkt het. Ook de line-up is volledig in thema van Valentijn.

Tussen 23 en 6 uur. Prijs: 5 euro aan de deur.

Happy Singles SMUK night

Het Modemuseum in Hasselt schenkt ook aandacht aan singles en organiseert voor hen een anti-Valentijn. Ingrediënten voor de avond? Een cocktail om helemaal in de stemming te komen, een rondleiding door SMUK, een expo vol pracht en praal en een aangenaam gesprek in een ongedwongen sfeer.

Vanaf 20 uur. Prijs: 12 euro (reservatie verplicht).

Valentijn Nachtduik

Op de be-MINE mijnsite in Beringen pakken ze het wat avontuurlijker aan op 14 februari. Koppeltjes kun er leren duiken tijdens de Valentijn Nachtduik van Todi, maar ook meer geavanceerde duikers zijn er welkom. Je zwemt er rond tussen dertig verschillende soorten vissen en terwijl je van al dat moois geniet, moet je natuurlijk ook romantisch elkaars handje vasthouden!

Van 21 tot 23 uur. Prijs: 37 euro. Duiklamp verplicht (kan worden gehuurd).

Romantwerpen

Pak je het liever rustig aan? Dan is een gezellige wandeling door de Antwerpse binnenstad wel iets voor jou. De koppels vertrekken aan het MAS voor een begeleide tocht langs plaatsen waarover unieke historische en romantische verhalen verteld worden. Er wordt gestart met een glaasje en afgesloten met een zoete zonde.

Van 14 tot 16 uur of van 20 tot 22 uur. Prijs: 20 euro (inschrijven verplicht).

Saint Amour

Gaat een perfecte date voor jou gepaard met een stevige portie cultuur, dan moet je op 14 februari in de Schouwburg in Leuven zijn voor de literaire vertelavond Saint Amour. Andy Fierens, Dominique De Groen, Ish Ait Hamou, Fleur Pierets, Gaea Schoeters, Roderik Six, Jeroen Theunissen en Dimitri Verhulst brengen er liefdesverhalen, Sven Speybrouck breit de avond aan elkaar.

Vanaf 20 uur. Prijs: vanaf 15 euro.

De Heetste Markt

Wie opteert voor een weekendje aan zee kan een bezoekje brengen aan de Heetste Markt in De Panne. Geen typische, veredelde avondmarkt aan de Vlaamse kust, wel eentje waar onder meer paaldansen, Upperdare, straatanimatie en een chocoladefontein op het programma staan. Iets voor vurige koppels dus.

Tussen 19 en 23 uur. Toegang gratis.