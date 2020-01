Zesdejaars zullen Chrysostomos 2020 nooit vergeten

Bree - Na een heerlijk ontbijt in de zaal van het OLC trokken onze zesdes samen met hun titularissen naar de speelplaats, waar de dag traditioneel werd gestart met volksdansen samen met de andere leerlingen!

Een vast thema was er dit jaar niet voor onze show, maar dat weerhield presentatrices Nina Truyen en Maya Kiggen er niet van om er een wervelende show van te maken.

Na een heerlijke lunch en een klasactiviteit op SAB werd de schaatsbaan van Lommel ingepalmd door de SAB-X-mossers. Het lekkere avondmaal in 't Heem zorgde voor een nieuwe “boost” om er vervolgens een sfeervolle eerste editie van de "Battle of the classes” van te maken! DJ Arjan De Ruyter (Vostøk) zorgde tot slot nog voor een spetterende X-mos-fuif die ook voor de eerste keer werd georganiseerd samen met het TISM!

Chrysostomos 2020 was een feest voor iedereen! Bedankt aan alle zesdes!