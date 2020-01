Coronavirus kan gevolgen hebben voor productie nieuwe Iphones

De uitbraak van het nieuwe coronavirus in China kan gevolgen hebben voor techbedrijf Apple. In de eerste helft van het jaar begint de techreus met de productie van de nieuwe iPhone-modellen die in het najaar op de markt komen, maar de toeleveranciers in China hebben mogelijk last van de maatregelen die dat land neemt om de verspreiding van het coronavirus te beperken, schrijft zakenblad Nikkei Asian Review.