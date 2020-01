Een vrachtwagenbestuurder heeft van Sint-Huibrechts-Lille tot in Pelt-Fabriek een spoor van vernieling achtergelaten. Een alerte burger die de brokkenmaker volgde, hield de politie op de hoogte. De chauffeur bleek onder invloed te zijn.

Maandag, even na 22 uur, kwam er bij de 101-centrale de melding binnen dat een vrachtwagen een ongeval met stoffelijke schade in Sint-Huibrechts-Lille had veroorzaakt. Omdat de trucker niet stopte, zette ...