Djokovic zet Raonic opzij en eert Bryant: “hij was mijn mentor, mijn vriend”

Novak Djokovic (ATP 2) heeft voor de achtste keer in zijn carrière de halve van de Australian Open bereikt. In drie sets versloeg hij de Canadees Milos Raonic (ATP 32). Het werd 6-4, 6-3 en 7-6. Raonic kon nooit echt een vuist maken maar stijgt na deze Australian Open wel een flink aantal plaatsen op de ATP-ranking.

Djokovic nam het heft meteen in eigen handen. Zo moest Raonic, door blessures weggezakt naar de 32ste plaats op de ATP-ranking, al in zijn tweede servicegame meteen drie breakpunten wegwerken. Na een fel bevochten game van bijna 10 minuten wist Djokovic een eerste keer toe te slagen. Raonic kon met zijn service de toegestane breakpunten niet blijven wegwerken en zo wist Nole bij zijn vierde breakpunt de openingsset binnen te halen: 6-4.

Ook in set twee liep de nochtans sterk serverende Raonic in zijn tweede opslaggame tegen een aantal breakpunten aan. Waar de Canadees tot dan toe maar liefst 10 van de 11 toegelaten breakpunten wist te redden, kon hij het twaalfde niet wegwerken. Het werd 3-1 en Djokovic kwam stilaan helemaal onder stoom. Hij won de tweede set met 6-3 en stond zo al met één been in de halve finale. Raonic moest in de set drie dus vol aan de bak indien hij voor het eerst sinds Wimbledon 2016 nog eens de halve finale van een Grand Slam wilde halen.

De Canadees begon de derde set alleszins uitstekend. Zo kon hij voor het eerst in de match weerwerk bieden in de servicegames van Djokovic, wat tot een aantal intense rally’s leidde.

"That is crazy how good that is!" ??@DjokerNole plays an outstanding lob before winning a superb rally ??



???? Watch the #AusOpen LIVE

?? Eurosport 1

?????? Eurosport Player: https://t.co/0Fa7uXMVB9 pic.twitter.com/EXhIozd3qq — Eurosport UK (@Eurosport_UK) 28 januari 2020

Omdat Raonic er echter niet in slaagde een breakpunt in het eerste game te benutten, bleef de stand lang gelijk. Bij een 4-4 trok Djokovic, die kennelijk last had van zijn ogen, even naar binnen voor een medische team-out. Raonic liet zich door deze onderbreking echter niet van de wijs brengen en won zijn servicegame eenvoudig met zijn veertiende en vijftiende ace van de match. Nadat ook Djokovic zijn game won, kwam er weer een meer fel bevochten game waarin de Serviërer vier breakpunten versierde. Raonic behield echter zijn cool, werkte de breakpunten stuk voor stuk weg en haalde uiteindelijk zijn spelletje binnen. Een gebrek aan mentale weerbaarheid is de Canadees alleszins niet te verwijten.

De derde set werd uiteindelijk beslist in een tiebreak. Omdat Raonic niet thuis gaf op zijn eigen service, verzamelde Djokovic al snel vijf matchballen. De eerste bal was direct de goede waardoor Djokovic zegevierde na 2 uur en 49 minuten tennis. In de halve finale volgt een titanenstrijd met Roger Federer. De statistieken zijn ”The Djoker” alvast gunstig. Hij bereikte eerder al zeven keer de halve finale op de Australian Open en verloor er geen enkele van. Djokovic droeg de zege meteen op aan Kobe Bryant. De verongelukte basketlegende was een vriend van de tennisser.