Kinderen Delphine Boël mogen zich ook prins en prinses noemen

Niet alleen Delphine Boël mag zich voortaan prinses noemen, ook haar kinderen krijgen het recht om zich prins of prinses te noemen. Dat zegt Frederik Swennen, hoogleraar familierecht aan de UAntwerpen, nadat koning Albert II maandag had erkend dat Delphine Boël zijn biologische dochter is. Vraag is evenwel of ze dat effectief willen.