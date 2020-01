Naar muziek luisteren met Louis Vuitton? Dat s dan 1.000 euro

Het Franse luxelabel Louis Vuitton maakt naast kledingcollecties en lederwaren ook accessoires. Maken sinds kort deel uit van het gamma: vernieuwde draadloze oortjes om naar je favoriete muziek te luisteren. Voor je vertrekt naar de winkel, check eerst het saldo op je rekening: voor een paar betaal je 980 euro.

Draadloze oortjes in je oorschelp zijn hip. In grote steden zoals New York en Parijs lopen veel (zaken)mensen rond met de witte AirPods van Apple. Het Franse luxelabel Louis Vuitton doet mee met de hype en heeft onder de noemer ‘Horizon earphone collection’ vijf nieuwe uitvoeringen van eigen oortjes ontwikkeld.

Ze hebben een rechte en een afgeronde kant en vallen op door het grote logo van Louis Vuitton, gegraveerd op een blinken plaatje in het midden. De accessoires zijn tot stand gekomen in samenwerking met het New Yorkse audiobedrijf Master & Dynamic en hoeven pas om de dertig uur in de draadloze lader. Verder kun je er ook omgevingsgeluid mee reduceren en zitten er een dubbele microfoon in elk oortje.

Kostprijs voor de oortjes, die met een beetje verbeelding op manchetknopen lijken: 980 euro per paar (opbergdoosje incluis). Onder meer te koop via de officiële site van het merk.