Wordt jouw spruit de nieuwe Betterfood- of Vitabis-baby?

Bij koekjesfabrikant Lu zijn ze op zoek naar een nieuwe baby om model te staan voor de dozen van Betterfood en Vitabis. Wordt jouw spruit het nieuwe uithangbord?

Op de koekjesdozen van Vitabis en Betterfood staat al sinds jaar en dag een foto van een kindje, maar dat is om de zoveel tijd aan vervanging toe. Daarom lanceert fabrikant Lu een wedstrijd voor nieuwe baby's en peuters. Voor die van Betterfood moeten de kandidaatjes tussen de nul en twaalf maanden oud zijn, voor Vitabis tussen de twaalf en dertig maanden.

Om kans te maken, moet je via de website van Lu een foto uploaden van je oogappel, samen met de geboortedatum en enkele gegevens. Je krijgt dan een voorbeeld van hoe je gepersonaliseerd pak eruitziet en dat moet je vervolgens delen op je Facebookpagina. Deelnemen kan tot en met 22 februari.

Twee brand managers van Lu zullen uiteindelijk de winnaars kiezen. Op 3 maart volgt dan nog een fotoshoot en daarna gaat de verpakking in productie. Die dozen zullen vijf jaar in de handel beschikbaar blijven. Wie denkt dat zijn kind het mooiste is - zoals de meeste mama’s en papa’s - kan vanaf nu zijn kans wagen.