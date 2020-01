Vader en zoon Weyens terug van avontuurlijke Dakar

Lummen - De Dakar, de moeder aller rallyraids, werd begin januari voor de 42ste keer georganiseerd. De Dakar bezocht zijn vierde continent. Saoedi-Arabië was het 30ste land dat werd aangedaan. Willy en Nick Weyens pakten hun koffers en reisden af naar Jeddah waar op 5 januari de start werd gegeven om op 17 januari te eindigen in Qiddiyah. Hun meest prachtige foto’s die ze maakten delen ze graag met de lezers van Het Belang van Limburg.

Voor veel mensen is de Dakar een ver van hun bed show maar voor autosportliefhebbers is het één van de hoogtepunten van het jaar. Zo ook voor vader en zoon Willy en Nick Weyens die respectievelijk voor de 33ste en 10de keer als beroepsfotografen naar de Dakar trokken. “Je moet weten dat de grenzen voor toeristen nog maar 3 maanden open waren. Ondanks veel negatieve berichtgeving verliep alles perfect en waren we overal welkom”, zegt Willy Weyens. “De mensen waren heel vriendelijk. Als we ergens stopten werden we aangesproken en werd ons gevraagd of we water nodig hadden.”

Net zoals de deelnemers aan de wedstrijd kregen ook de fotografen een roadbook overhandigd. “Elke avond kregen we een waypoint toegewezen waar een gsm-mast stond. Daags nadien kregen we om 05.30 u via WhatsApp ons roadbook waarna we de woestijn introkken. ’s Nachts was het heel koud en zochten we plaatsen waar we uit de wind lagen”, zegt Nick Weyens. “Ook nu kende de gastvrijheid van de plaatselijke bewoners geen grenzen. Tijdens één van de koude nachten kwam er een man naar ons toe die ons aanbood om bij hem te gaan slapen. Een andere keer zijn we bij andere mensen blijven slapen. Omdat zij maar 2 bedden hadden werden de buren erbij gehaald en werden er 2 extra bedden naar onze slaapplaats verhuisd.”

“Saoedi-Arabië is een mooi land met veel diversiteit en veel autowegen. De ganse kuststrook van Jeddag tot Memo langs de Rode Zee is een zesvaksbaan”, vervolgt Willy Weyens. “Diesel is er spotgoedkoop. 60 liter diesel voor de prijs van 2 Bigmacs hamburgers. Over eten gesproken: het lokale eten beperkte zich tot gebakken kip die je in benzinestations gelegen aan drukke wegen kon eten. Het waren geen culinaire hoogstandjes maar het eten was wel lekker. In het bivak was het pas echt smullen: daar werd het eten gemaakt door de catering van Saudi-Airlines.”