Neos Hasselt zet het nieuwe jaar feestelijk in

Hasselt-Centrum

Hasselt - Neos Hasselt mocht op woensdag 22 januari 125 leden verwelkomen op zijn traditionele jaarlijkse nieuwjaarsontmoeting in zaal De Lorka in Hasselt en hield er tevens zijn algemene jaarvergadering.

Er was weer een grote opkomst, met 125 leden die gekozen hadden om op de nieuwjaarsontmoeting aanwezig te zijn, waarbij ook nieuwe leden welkom werden geheten en opgenomen in de gezellige Neos Hasselt club.

Na het aperitief, werd iedereen in naam van het bestuur, welkom geheten door voorzitter Marcel Mallet, die de huidige bestuursleden één voor één voorstelde. Vervolgens gaf Marcel informatie over het voorbije Neos-jaar en een aantal nieuwe interessante activiteiten, die toegevoegd werden aan de jaarkalender 2019-2020.

Tevens kon hij trots melden dat de kaap van 200 Neos-leden, met de huidige 222, ruim werd overschreden, wat het bestuur de nodige motivatie geeft om op de ingeslagen weg verder te gaan.

Marcel stelde tevens dat kandidaten die willen toetreden tot het huidige bestuur, zich altijd mogen opgeven bij hem of bij de andere bestuursleden.

Alle leden konden nadien genieten van de talrijk aangeboden lekkere hapjes en aangepaste dranken.

De verrassingsact, gebracht door Neos-lid Monique Manshoven, mocht op veel bijval en applaus rekenen.