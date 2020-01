Pamela Anderson deelt eerste foto met haar vijfde echtgenoot

Pamela Anderson (52) is enkele dagen geleden in het geheim getrouwd met de ruim twintig jaar oudere filmproducent Jon Peters (74). Via Instagram heeft ze nu het eerst een foto gedeeld van hen samen.

Het kwam als een verrassing dat Pamela Anderson al voor de vijfde keer in het huwelijksbootje is gestapt. De twee hielden namelijk hun ceremonie in Malibu kleinschalig, met enkel naaste vrienden en familie erbij, en ook op sociale media was maar weinig te bespeuren van de nieuwe grote liefde in haar leven. Tot nu.

In haar Instagram Stories deelde de ‘Baywatch’-ster een zwart-witfoto van het pasgetrouwde koppeltje. Op Twitter postte ze dan weer een foto uit 1989 waarop ze samen te zien zijn. Anderson en Peters hadden namelijk meer dan dertig jaar geleden al eens een relatie.

De twee hebben na vele omzwervingen duidelijk de weg naar elkaar teruggevonden. Anderson was eerder getrouwd met muzikant Tommy Lee, zanger Kid Rock en twee keer met Rick Salomon. Peters, die de hitfilm ‘A star is born’ produceerde, gaf op zijn beurt al vier keer het jawoord.