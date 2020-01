Mirakel: Federer overleeft zeven (!) matchballen en plaatst zich voor halve finales Australian Open

Redelijk sensationele comeback van Roger Federer (ATP-3) op de Australian Open. De Zwitser van 38 overleefde in de vierde set maar liefst zeven matchballen tegen revelatie Tennys Sandgren (ATP-100) en haalde het in vijf sets: 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 en 6-3. Voor Federer is het de vijftiende keer dat hij het minstens tot de halve finale van het toernooi schopt.