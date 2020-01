Lana Del Rey haalde haar jurk voor Grammy’s gewoon in shoppingcenter

De jurk van Lana Del Rey was misschien niet de meest opvallende jurk op de rode loper van de Grammy’s, maar ongetwijfeld wel een van de goedkoopste. Ze haalde die namelijk gewoon in een shoppingcenter, bekende ze zelf.

In de aanloop naar grote awardceremonies schuimen heel wat stylisten in Hollywood de grote modehuizen af op zoek naar de beste jurken voor hun bekende klanten, maar dat was dit keer niet aan Lana Del Rey besteed. In een interview op de rode loper gaf ze toe dat ze die van haar gewoon in het shoppingcenter was gaan halen.

“Ik had al een andere jurk, maar toen moesten we voor mijn vriend nog een riem gaan halen in het shoppingcenter en daar zag ik deze jurk en ik was er meteen verliefd op. Dit was dus allemaal heel erg last minute, maar ik ben er dol op”, vertelde ze zondag. De interviewer van Entertainment Tonight wist ook nog op te merken dat de jurk goed paste bij de grijze haren van haar vriend Sean Larkin.

Het ontwerp is verkrijgbaar in de winkel Saks Fifth Avenue en kost omgerekend zo’n 540 euro. Op sociale media werd positief gereageerd op de bescheiden afkomst van de jurk en het feit dat de popster daarmee een stuk toegankelijker lijkt.