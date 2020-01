Lanaken -

Bij het begin van de gemeenteraad van maandag 27 januari in Lanaken werd de 68-jarige Alice Roemans uit Veldwezelt geïnstalleerd als nieuw raadslid voor de Vlaams Belangfractie. Zij volgt Jo Masset op die onlangs naar Bilzen verhuisde. Roemans zetelde reeds eerder al in de raad, namelijk in 2012.