Hilde Van Mieghem maakt reeks over kindermishandeling: “Ik weet wat dat betekent”

“Ik weet wat het betekent om als kind mishandeld te worden. Ik ken de diepe eenzaamheid die het met zich meebrengt. Het niet gezien of gehoord worden door een ander. Laat staan geholpen worden.” Actrice Hilde Van Mieghem (61) heeft een missie: het taboe van kindermishandeling doorbreken. Dat doet ze met de driedelige documentaire Als je eens wist op Canvas, waar ze zal samenzitten met negen mensen die allemaal een andere vorm van kindermisbruik of familiaal geweld hebben meegemaakt. Verhalen van emotionele terreur en fysiek of seksueel geweld.