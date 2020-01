Dieven drongen zondagnacht binnen in de kantoren van het bedrijf Berner in de Bernerstraat in Lanaken. Ze klauterden op het dak, waar ze vervolgens via een gat naar binnen drongen. “Binnen hebben ze heel wat werk verzet om de kluizen te openen. Maar de teleurstelling zal groot geweest zijn, want deze joekels van kasten staan al jaren leeg”, aldus de directie.