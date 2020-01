Oude foto’s liegen niet: een nog jonge Albert in zijn zwembroek op het strand, Delphine Boël bij hem. Zij wist toen nog niet dat Albert haar vader was – ze noemde hem Papillon. Zelfs toen de liefdesrelatie tussen Albert en haar moeder spaak liep, bleef Delphine hem zien. Tot de affaire bekendraakte en het contact verwaterde. “Jij bent mijn dochter niet”, beet hij haar toe in hun laatste gesprek.