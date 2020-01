Advocaat van Trump: “Impeachment is zoals een “burgeroorlog”

Kenneth Starr, advocaat van Donald Trump, heeft het afzettingsproces tegen de Amerikaanse president maandag vergeleken met een “burgeroorlog”. Impeachment van een president leidt alleen tot bitterheid en verscheurt het land, stelde Starr in de Amerikaanse Senaat. “Net zoals oorlog is impeachment de hel”. Starr was in het impeachmentproces tegen de voormalige Democratische president Bill Clinton speciaal onderzoeker. Clinton werd in 1999 vrijgesproken.