KRC Genk bereikte maandagavond alsnog een akkoord met Anderlecht over de overgang van doelman Thomas Didillon. De 24-jarige Fransman arriveerde maandagochtend al voor medische testen in Genk. De onderhandelingen sleepten nog aan tot in de avond, beide clubs kwamen tot een (complexe) huurovereenkomst mét aankoopoptie.