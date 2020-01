PORTRET. Thomas Didillon houdt niet van de bank

Thomas Didillon, 24 jaar jong en door Kompany aan de kant geschoven bij Anderlecht, moet bij Genk tot het einde van het seizoen de strijd aangaan met Gaëtan Coucke. Benieuwd hoe dat gaat verlopen. De Fransman is erg ambitieus en dus “gene gemakkelijke”. Op de bank zitten, is niks voor hem. Een portret.

Thomas Didillon werd op 28 november 1995 geboren in het Noord-Franse Séclin, in de ruime agglomeratie van Rijsel. Maar hij groeide op in Metz en genoot bij het plaatselijke FC Metz, een liftploeg tussen ...