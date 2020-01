De regerende kampioen in de Formule E, Jean-Eric Vergne, blikt terug op zijn periode in de Formule 1 bij Toro Rosso. Hij laat weten dat het een moeilijke periode was maar dat hij in de Formule E zijn zelfvertrouwen teruggevonden heeft.

Nadat Jean-Eric Vergne als Red Bull-junior succesvol de opstapklasses had doorlopen kreeg hij in 2012 de kans om zich op het hoogste niveau te bewijzen bij Toro Rosso. Achteraf bekeken was dat niet de beste periode in zijn carrière maar de Fransman steekt ook de hand in eigen boezem.

Tijdens de zomer van 2014 kreeg hij te horen dat hij het jaar nadien bij Toro Rosso plaats moest ruimen voor Max Verstappen en dat Daniil Kvyat mocht verhuizen naar de hoofdmacht van Red Bull. Dat was een harde noot om te kraken, zo vertelt hij bij ‘Formula E: Access All Areas.’

"Toen ik jong was, was ik energiek, ik won veel wedstrijden en kampioenschappen. Ik kwam aan bij Red Bull, en het eerste jaar was erg moeilijk," zei Vergne.

"Ik denk dat mijn ego echt groot was. Ik dacht dat ik de koning was, ik ging iedereen vermoorden en verslaan. Het eerste jaar was duidelijk erg moeilijk voor me. Mensen zagen me als een negatief persoon, nooit gelukkig - wat ik eigenlijk wel was - en het duurde te lang voordat ik begreep dat je moest glimlachen."

"Ik denk dat ik drie jaar lang niet lachte, en toen kreeg ik het beeld van de Franse man die humeurig was, die ik ook was."

"Dus toen ik het telefoontje kreeg om te melden dat het gedaan was was dat erg moeilijk. Ik herinner me dat het in de zomer was, ik was bij mijn familie, en het was als een bom die op me afkwam, al je dromen die verdwenen waren."

Drie weken na zijn laatste F1-race tekende hij bij Andretti in de Formule E en zijn tweede seizoen ging hij aan de slag bij Virgin. Het was echter in zijn derde jaar, toen hij bij zijn huidige team Techeeta kwam, dat Vergne weer helemaal boven water kwam.

"Toen ik de F1 verliet had ik geen geld meer," zei Vergne. "Ik was dom met mijn geld, ik gaf het allemaal uit en ik verdiende niet veel. Mensen denken dat als je een F1-piloot bent maar het was niet veel, ik voelde me alsof ik een miljonair was en ik heb het allemaal uitgegeven."

"Ik denk dat het een goed moment was voor mij om alles in mijn leven te resetten. Het heeft me minstens twee jaar gekost om weer normaal te worden. Ik zou niet zeggen een normaal leven, maar een normale mentaliteit. Mijn eerste twee jaar van de Formule E, had ik echt een negatief humeur en ik denk dat dat een heleboel slechte dingen aantrok."

"Toen begon alles weer goed met me te gaan. Ik verloor al mijn vertrouwen, maar omdat niemand echt iets van mij verwachtte, stond ik op het punt om echt hard met het team te werken."

Nu lijken de donkere dagen definitief achter Vergne te liggen want momenteel mag hij zichzelf de enige meervoudige kampioen in de Formule E noemen.

