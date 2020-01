Haar man viel flauw tijdens bevalling en dat vond kersverse moeder zo grappig dat ze deze selfie deelde

Bevallen van een zoontje of dochtertje, het is een van de meest memorabele momenten in een mensenleven. Voor sommige aanstaande vaders zelfs zo speciaal dat ze de emoties niet langer de baas kunnen en tegen de vlakte gaan. Dat overkwam ook de echtgenoot van deze vrouw. En het hield haar niet tegen om een grappige selfie te nemen.

Ze ligt nog steeds breed glimlachend op de operatietafel met haar haarnetje op als ze de foto neemt. Op de achtergrond is te zien hoe haar man flauwgevallen is en omsingeld wordt door het medische team. Zelfs de verpleegster die het pasgeboren kindje in haar handen houdt, ontfermt zich over de man.

De foto werd op Instagram geplaatst en kreeg meteen heel wat bijval. “Dit is een herinnering voor het leven”, staat te lezen tussen de reacties. Anderen hebben dan weer medelijden met de man. “Dit komt hij nooit meer te boven.”