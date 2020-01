Kritiek op VRT-topman zwelt aan: “Hij is de enige verantwoordelijke voor deze crisis”

De aanstelling van Leo Hellemans als CEO ad interim moest de rust doen neerdalen over de VRT. Het omgekeerde is waar: de openbare omroep is meer dan ooit in crisis. In die open oorlog groeit ook de kritiek op Luc Van den Brande, voorzitter van de raad van bestuur. “Onbegrijpelijk dat zijn positie niet in gevaar komt”, zegt een bestuurslid. Van den Brande zelf ziet vooral “manifeste onwaarheden”.