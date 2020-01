Vergeet veilig in zwart: helemaal wit is het nieuwe rock-’n-roll

Wit een zomerse kleur? “Die tijd is gepasseerd”, vindt BV-stylist Jody Van Geert. Het is hip om jezelf van kop tot teen in het wit te kleden tijdens de winter. De stylist zet een paar tips op een rij om een edgy look samen te stellen.

Het eerste wat je volgens Jody Van Geert moet doen, is op zoek gaan naar het wit dat bij je past. “Dat is geen sinecure, maar de meeste mensen passen beter met een off white tint in plaats van sneeuwwit. Met gebroken wit bedoel ik zeker geen beige, maar een wit met een iets warmere ondertoon. Dat maakt combineren makkelijker en flatteert je gezicht over het algemeen meer.”

Van Geert stipt aan dat een volledig witte look gedurfd is, maar dat je de stijl vaker ziet. “Een paar jaar geleden kleedden we ons niet volledig wit - en al zeker niet in de winter. Probeer te spelen met texturen. Of werk met patronen in het wit. Zo maak je je outfit boeiender.”

“Als je leuke stuks in het juiste wit hebt gevonden, komt het erop neer om je aan te kleden met oog voor je lichaamsbouw. Een buikje, maar killer legs? Probeer eens een witte, oversized trui met witte panty’s en een laars. Speel je vormen zéker ook uit met wit voor die extra touch.”

Wil je toch een accent leggen? Dan ‘breek’ je de wille look volgens de stylist het best met opvallende schoenen. “Denk aan laarsjes met een print. Of ga voor een leuke tas in een knalkleur om te contrasteren. Ook leuk: een quote in een opvallende kleur op een wit item.”