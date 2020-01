Karateclub Shingitai Hoeselt schittert op Tomodachi Cup.

Hoeselt - Op zondag 26 januari werd de Tomodachi Cup georganiseerd in Zoutleeuw. Dit kumitetornooi is toegelaten voor karateka’s van de 9de tot en met de 1ste kyu. (van witte tot bruine gordel) Kumite is een onderdeel van karate waarin je met een partner vecht: de ene karateka probeert de andere aan te vallen om punten te scoren.

Karateclub Shingitai Hoeselt is jaarlijks trouw aanwezig op dit tornooi. Al is dit een vrij kleine club met een dertigtal leden, ook dit jaar ging dit niet onopgemerkt voorbij. Dankzij het enthousiasme van Sensei Werner Simenon zijn de leden van de Hoeseltse club immers gebeten door het karatevirus, waardoor ze hard trainen om mee te kunnen kampen in het wedstrijdcircuit. Onder het motto 'Work hard, play hard', wordt er 3 keer per week getraind.

Gelukkig wordt Sensei Werner Simenon bijgestaan door Senpai David Voes. De jonge talenten Lore Crougs, Ine Beunckens, Simon Haesen en Frans Voes combineren sinds oktober studie en sport om samen met de Sensei de -12-jarigen te trainen en te coachen.

Carice Bostyn, Fleur Voes, Zita Crijns, Alicia Paulussen, Giel Snellings, Lore Goffin, Sebastian Timmermans, Frans Voes, Dimitri Croughs, Simon Haesen en Wout Claesen namen deel aan de Tomodachi Cup. De Hoeseltse karateka’s behaalden mooie prijzen:

Carice, Frans en Simon werden kampioen in hun reeks. Fleur en Dimitri behaalden een zilveren medaille. Zita en Wout werden elk derde.