Unizo Maasmechelen klinkt op het nieuwe jaar

Maasmechelen - Op zondag 26 januari organiseerde Unizo Maasmechelen de nieuwjaarsbrunch bij Da Lidia in Maasmechelen.

Meer dan 150 Maasmechelse ondernemers mochten genieten van een heerlijke brunch met alle toeters en bellen.

Ook gastpreker Peter De Keyer bracht zijn visie over de toekomst van België (in vergelijking met die van Nederland). Een meer dan geslaagd event om het jaar goed in te zetten. '2020 is voor UnizoMaasmechelen alvast zeer goed begonnen, tal van ambities trachten we waar te maken zoals ons direct overleg met het gemeentebestuur. Daar hebben we begin deze maand met de bevoegde schepen al aan tafel gezeten aldus een gemotiveerde voorzitter Ward Conings van Unizo Maasmechelen en zaakvoerder van Fintro Maasmechelen.'