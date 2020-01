Auteur Stijn Moekaars op bezoek in de bib van Zonhoven

Zonhoven - Elk jaar nodigt de bibliotheek een auteur uit voor alle Zonhovense leerlingen van het tweede leerjaar waarbij taal en plezier centraal staan. Voor de derde keer was Stijn Moekaars te gast.

Drie woensdagen op rij enthousiasmeerde de auteur de kinderen met zijn vertelvoorstelling in de bib. Er werd verteld, gedicht en gezongen. De kinderen gaven de voorstelling mee vorm door te draaien aan ‘het rad van fortuin’. Iedere keer was het spannend afwachten wat er uit de bus zou komen: een gedicht, een verhaaltje of een liedje. Enkele kinderen wonnen zelfs een hoofdprijs: een mooi boekje van de auteur. Vooraf in de klas schreven de kinderen een leuk gedicht waarvoor de auteur hen al een aanzetje gaf. Dit leverde hele mooie en ook wel grappige resultaten op en gingen dus niet onopgemerkt voorbij. Deze gedichten kan je tijdens de week van de poëzie trouwens komen bewonderen in onze bibliotheek. Daarnaast leerden de kinderen in de klas via een filmpje van de auteur ook het liedje ‘Doe de walvis, doe de whale’ mét bijhorende gebaren. Aan de lachende gezichtjes te zien: een geslaagde afsluiter van de lezing!

Stijn Moekaars weet iedere keer weer alle leerlingen én hun leerkrachten mee op sleeptouw te nemen in een voorstelling die nooit verveelt. Moet het nog gezegd worden dat we alweer uitkijken naar volgend jaar?