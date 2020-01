Selena Gomez beschuldigt Justin Bieber van emotioneel misbruik

In een interview met het Amerikaanse radiostation NPR vertelde Selena Gomez (27) dat ze in haar relatie met Justin Bieber te lijden had onder zijn “emotioneel misbruik”.

Zeven jaar lang hadden Selena Gomez en Justin Bieber een knipperlichtrelatie. Daar kwam in 2018 een einde aan en haar hitsingle ‘Lose you to love me’ gaat over die stormachtige periode. “Het is geen haatdragend lied”, zegt ze. “Wat we hadden was ook mooi - dat zal ik nooit ontkennen - maar het was ook bijzonder moeilijk en ik ben blij dat het voorbij is.”

Het lied was voor haar de manier om die relatie finaal af te sluiten en verder te gaan met haar leven. “Ik ben er sterker door geworden. Het is gevaarlijk om je in de rol van slachtoffer te blijven wentelen, maar ik heb wel het gevoel dat ik in die relatie het slachtoffer ben geweest van misbruik.”

Vervolgens vroeg de interviewer of het om emotioneel misbruik ging. “Ik denk dat je het zo wel kunt omschrijven”, reageert ze. “Het is iets wat ik heb moeten leren begrijpen als volwassen vrouw. Hoewel ik er absoluut niet de rest van mijn leven over wil praten, ben ik echt trots dat ik me sterker voel dan ooit. Ik heb een manier gevonden om me er zo veel mogelijk doorheen te slepen.”

“Respectloos”

Justin Bieber heeft voorlopig nog geen commentaar gegeven op de uitlatingen van zijn ex, maar gaf in 2019 wel zelf toe dat hij in het verleden vrouwen slecht had behandeld. “Toen ik negentien was begon ik zware drugs te gebruiken en maakte ik misbruik van al mijn relaties. Ik werd haatdragend, respectloos ten opzichte van vrouwen en boos”, schreef hij toen onder andere op Instagram.