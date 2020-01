Een verrassing van formaat zondag in de FA Cup. Liverpool, weliswaar met een B-team, kwam niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen derdeklasser Shrewsbury FC. En dus moeten de Reds een replay ergens inpassen in hun al overvolle schema. Trainer Jürgen Klopp past daar alvast voor.

Liverpool leek tegen Shrewsbury kort na de tweede helft in een zetel te zitten. Jones had de leider in de Premier League al na een kwartier op voorsprong gebracht en vrijwel meteen na de aftrap in de ...