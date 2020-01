Ledenfeest bij schutterij Sint-Joris Kaulille

Kaulille

Bocholt - Op zaterdag 25 januari verzamelden de schutters van Sint-Joris Kaulille voor het jaarlijks ledenfeest in de parochiezaal van Kaulille.

Om 18 uur verwelkomde de kapitein de schuttersvrienden en -vriendinnen in de parochiezaal van Kaulille. Met een glaasje werd nog bij gebabbeld en de laatste nieuwjaarswensen werden nog uitgesproken. De drumband opende de avond met een overzicht van hun straatprogramma en ze stelden ook "Vortex", het nieuwe eigen geschreven stuk voor, een stuk waarmee de drumband op Pinstermaandag wil deelnemen aan de Mars- en Showwedstrijden tijdens de kampioenschappen Lage Landen in Hamont. Het nieuwe nummer kon op veel bijval rekenen. Na dit optreden kon iedereen zich tegoed doen aan een uitgebreid buffet.

Tussen de hoofdschotel en het dessertenbuffet reikte de voorzitter de in het afgelopen jaar behaalde eretekens, erekruizen, oorkondes voor de jeugd, jubileumaandenkens van de federatie, bekers en aandenkens van de bond uit aan de schutters. Speciaal werden Christine Teppers en Jaak Creemers naar voor geroepen, want zij vieren dit jaar hun 65-jarig huwelijksjubileum. Zij werden dan ook door de schuttersvrienden en -vriendinnen gepast in de bloemen gezet.

Ook was er weer een jaaroverzicht in elkaar gestoken. Het wel en wee van een schutterij in een jaarbestek werd met de gebruikelijke humoristische noot voorgesteld. Het feest , met de nodige pintjes, glaasjes wijn, frisdrank of koffie, bleef nog lang gezellig en er werd volop vooruitgekeken naar het nieuwe seizoen.