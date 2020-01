Maaseiker senioren in de bres voor het milieu

Maaseik - Senioren zijn goed geplaatst om de evolutie van het milieu te kunnen beoordelen. Vooral het gebruik en misbruik van plastic baart hen zorgen. Daar waar vroeger nauwelijks zwerfafval te bespeuren viel, kun je er nu niet meer naast kijken. Net als de plasticsoep in onze wateren.

Een aantal senioren boog zich over het probleem in een workshop, onder begeleiding van Vormingplus. Al vlug bleek dat vervuiling en zwerfvuil zeker niet toe te schrijven zijn aan de huidige generatie senioren in Maaseik. Zij sorteren zorgvuldig en velen onder hen vermijden bijvoorbeeld plastic draagtassen.

"Wij hebben nog gekend wat we vroeger meenamen om te gaan winkelen en dan is het besef en de gewoonte voor de hand liggend om met minder plastic rond te zeulen", aldus een Maaseiker senior.

Uiteindelijk hadden zowel Vormingplus als de Maaseiker senioren, tal van tips over hoe jezelf plastic kunt verminderen en ook verschillende aanbevelingen voor overheid en bedrijven.

Deze workshop was de eerste activiteit van het nieuwe jaar voor 50en Maaseik. De open seniorenvereniging stelde recent zijn jaarplanning voor. Wie nog een exemplaar van het volledige programma 2020 wenst te bekomen, stuurt best een mailtje naar info@50enm.be