Vriend Tine Nys op euthanasieproces: “Het was euthanasie of overdosis drugs”

“Tine wou gewoon sterven. Ze wou dat het stopte, dat was een passionele wens. Het was euthanasie of een overdosis drugs.” Dat zei een vriend van Tine Nys, die haar wilsverklaring mee ondertekende, maandagmiddag voor het Gentse hof van assisen. “Ik heb ook een tweede document getekend, zodat ze na een overdosis geen hulp zou krijgen, zodat ze haar met rust moesten laten.”