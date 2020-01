Kendall en Kylie Jenner ontwerpen speciaal voor Europa collectie

Kendall en Kylie Jenner hebben met hun modelabel Kendall + Kylie een collectie ontworpen die in het bijzonder voor de Europese markt bestemd is. Vanaf augustus zijn de creaties ook in ons land beschikbaar.

Kendall + Kylie werd in 2012 opgericht door de twee bekende zusjes. De collecties van het label zijn verkrijgbaar bij voornamelijk winkels in de VS zoals Amazon, Bloomingdale’s, Macy’s en Saks Fifth Avenue, maar nu wordt ook aan Europa gedacht. Meer nog, er wordt een speciale ‘white label’-collectie gelanceerd in onze streken.

“De zussen hebben inspiratie gehaald uit de nieuwste trends en samen met hun Europese team een unieke en inspirerend aanbod ontwikkeld die aan zal slaan bij fans over het hele continent”, klinkt het in een persbericht.

De collectie werd het voorbije weekend voorgesteld in de Modefabriek in Amsterdam. Verwacht wordt dat die vanaf augustus in ons land verkrijgbaar zal zijn.