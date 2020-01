Romelu Lukaku krijgt er een aangever bij: Christian Eriksen landt in Milaan, overstap naar Inter is bijna rond

Christian Eriksen is maandagmorgen geland op de luchthaven van Milaan-Linate. De 27-jarige Deen van Tottenham Hotspur staat op het punt een contract te ondertekenen bij het Inter Milaan van Rode Duivel Romelu Lukaku. Eriksen beschikt in Londen over een deze zomer aflopende overeenkomst. In Milaan zou een contract van 4,5 jaar voor hem klaarliggen. Zijn transfer zou Tottenham nog zo’n twintig miljoen euro moeten opbrengen.

Eriksen werd op de luchthaven omstuwd door Interfans die al een glimp wilden opvangen van hun nieuwe aanwinst. Volgens diverse Italiaanse media zal hij maandagmiddag zijn medische testen afleggen, waarna het contract ondertekend zal kunnen worden. Eriksen was de voorbije jaren voor de Spurs goed voor 69 goals en 89 assists in 305 officiële duels. Vorig seizoen haalde hij met de Londense club nog de Champions League-finale.

De spelverdeler zou de derde winteraanwinst zijn van Inter, na Ashley Young (Manchester United) en Victor Moses (Chelsea, huur).

Inter kwam afgelopen zondag in de Serie A niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het Cagliari van Radja Nainggolan. Uitgerekend Nainggolan, die door Inter wordt verhuurd aan de Sardijnen, scoorde het bezoekende doelpunt. De Nerazzurri konden later op de avond wel juichen met de 2-1 overwinning van Napoli tegen koploper Juventus. Zo telt Inter in de tussenstand als nummer twee slechts drie punten achterstand op Juve.