Cardi B en haar ketting van 5 miljoen dollar

De Amerikaanse rapster Cardi B trok zondag naar de Grammy Awards met een fortuin rond haar nek. De ‘Bodak Yellow’-ster droeg een halsketting die maar liefst 5 miljoen dollar waard is, omgerekend 4,5 miljoen euro.

Het gaat om het ‘Goddess’-sieraad, dat tot stand is gekomen met de hulp van juwelenlabel Gismondi 1754, creatief directeur bij Mugler, Casey Cadwallader, en stylist Kollin Carter. Het bevat verschillende kettingen van verschillende lengtes de achteraan samenkomen in een slotje. Elke ketting is weelderig versierd met diamanten, goed voor een totaal van meer dan 310 karaat aan witte diamanten.

Cardi B, die in haar nummer ‘Money’ rapt dat “ze geboren is om diamanten rond haar nek te dragen”, mocht het sieraad voor de awardshow lenen. Wie het wil kopen, betaalt een dikke 4,5 miljoen euro. De juwelenmaker is alvast blij dat het sieraad schitterde op de rode loper.

“Deze samenwerking is zo dynamisch en vooruitstrevend. Ze verlegt de grenzen van mode op de rode loper en brengt fantasie over glitter en glamour naar een hoger niveau om de wereld ervan te laten genieten”, zegt Massimo Gismondi, CEO van Gismondi 1754.