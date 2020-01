Een vrouw is overleden in Australië nadat ze had deelgenomen aan een wedstrijd om het meest taart eten, ter gelegenheid van de nationale feestdag. Dat berichten lokale media maandag.

Openbare omroep ABC bericht dat de 60-jarige vrouw zondagnamiddag onwel werd in een bar in Queensland, de deelstaat in het noordoosten van het land. Ze had ‘lamington’ gegeten, een rechthoekig stuk gebak ...