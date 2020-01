Gemeente neemt voor eerst zelf auto in beslag van straatracer die 113 reed in zone 50

Vorig weekend heeft de lokale politie van Heusden-Zolder voor de eerste keer de auto van een straatracer in beslag genomen. Die reed dubbel zo snel dan gelaten. Vanaf begin dit jaar pakt de gemeente de problematiek van straatracers harder aan, na overleg met het parket Limburg.

Snelheidsduivels die voetgangers of fietsers in gevaar brengen, moeten hun wagen tijdelijk inleveren. De burgemeester kan dit beslissen via een nieuw reglement dat samen met het parket Limburg werd opgesteld ...