Kate Middleton stelt nieuw fotoproject voor met Holocaustoverlevers

Kate Middleton, die bekendstaat als een verwoed hobbyfotograaf, heeft haar nieuwste project onthuld. Het gaat om een fotoreeks van mensen die de Holocaust hebben overleefd.

Het is 75 jaar geleden dat er een einde aan de Holocaust kwam en naar aanleiding daarvan nam Kate Middelton enkele portretten van overlevers van die gruwel met hun kleinkinderen. Ze werden door de hertogin uitgenodigd in Kensington Palace en de foto’s zullen later dit jaar deel uitmaken van een tentoonstelling waar 75 portretten van overlevenden te zien zullen zijn.

Op de twee foto’s van Kate staan respectievelijk Steven Frank met zijn kleindochters Maggie and Trixie en Yvonne Bernstein met kleindochter Chloe. “Ik wilde persoonlijke portretten maken en het leven en de familie vieren die ze opgebouwd hebben sinds ze in Groot-Brittannië terechtkwamen in de jaren veertig”, zegt Kate in een reactie. “Het was een eer om aan dit project te mogen deelnemen en ik hoop dat de herinneringen van Yvonne en Steven zo mee levendig zullen worden gehouden.”

De 38-jarige hertogin laat zich de laatste jaren steeds meer gelden als een volleerd fotograaf. Zo zijn heel wat van de officiële foto’s haar kinderen George, Charlotte en Louis die worden vrijgegeven door het koninklijk paleis van haar hand.