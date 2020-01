Limburgs Landschap: Thermische kabouters

Kortessem - Dirk Ottenburghs van Limburgs Landschap vzw leidt ons rond in de wondere wereld van de fauna en flora in Limburg.

De vloksteelsatijnzwam, ze bestaat. Voor scrabble-fanaten zonder twijfel een natte droom. Maar het gaat hier over ‘the real stuff’. De eerste voor Limburg. Gevonden door enkele fanatieke paddenstoelenkenners van de werkgroep Mycolim in natuurgebied Eggertingen in Kortessem. Voor mij, door een duidelijk gebrek aan de nodige schimmel- en zwammenkennis, een totale onbekende. Mijn bijdrage op dat gebied beperkt zich tot exemplaren in een pittige roomsaus of verwerkt in een traditionele vol-au-vent. Een tekortkoming die ik nu dus betreur.

Dat deze kenners nu nog heel wat soorten vinden, is trouwens al uitzonderlijk. Waar komen die allemaal plots vandaan? De kenners wijten het aan een droge zomer en een natte, maar niet al te koude herfst. De ideale omstandigheden voor paddenstoelen om hun sporen (want iedereen weet toch dat die geen zaden verspreiden) om te zetten in een grote paddenstoel, rood met witte stippen. Of een ander model met een andere kleur.

Maar zelfs nu, putje winter, kom ik overal nog paddenstoelen tegen. Nat is het nog wel af en toe. Hoewel weerman Frank mij blijft vertellen dat het nog best wat mag regenen. En het is minder koud dan we mogen verwachten voor deze periode. Maar echt warm durf ik het momenteel toch niet meer te noemen. Misschien hebben de paddenstoelbewoners, daarmee bedoel ik dus voor minder fantasierijke lezers onze kabouters, zich wel al wat aangepast aan onze iets minder koude winters. Vroeger zag je in de winter zelden of nooit paddenstoelen. Dus in mijn versie van dit verhaal zie ik dan rijen kabouters aanschuiven aan de balies in Zaventem met een ticket voor Benidorm in de hand. Om daar in een piepklein strandstoeltje, met een cocktail met een supermini parapluutje erin, te overwinteren onder de Spaanse zon. Maar ook voor kabouters is het crisis. Dus besloten ze om zich een thermisch kabouterpakje aan te schaffen. Een stuk minder kostelijk. En hun paddenstoelen moeten wat langer blijven staan zodat ze op en neer kunnen wippen. Onwaarschijnlijk? Misschien. Maar wel veel leuker dan dat verhaal van die natte en niet zo koude herfst.