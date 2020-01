Sint-Jankoor Thiewinkel zingt en swingt het nieuwe jaar in

Thiewinkel

Lummen - Op woensdag 22 januari dankte het koorbestuur van het Sint-Jankoor Thiewinkel alle koorleden en hun talrijke groep van vrijwillige medewerkers voor hun grote inzet in het afgelopen jaar.

Ze deden dit aan de hand van een muzikale meezingavond met liedjes uit de goede oude tijd onder leiding van dj's Gerry en Tonia. Na een hartverwarmende verwelkoming en enkele woorden van dank door het koorbestuur kon men eerst een kijkje gaan nemen in de fonkelnieuwe koorbus. Na een hapje en drankje kon iedereen voluit meezingen en zelf favoriete liedjes kiezen. Er werd niet alleen gezongen, maar er werd ook gedanst tot in de late uurtjes. Hiermee is weer een start genomen voor een nieuw werkjaar. Voor iedereen die zich zo trouw inzet voor het koor was dit een fijne welgeslaagde uitdrukking van heel veel dank en waardering !