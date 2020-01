LIVE. Volg hier de Truiense gemeenteraad

Sint-Truiden - De NMBS plant in de komende jaren werken aan de stationsomgeving in Sint-Truiden. De stad ziet hierin een opportuniteit om één groot stadsvernieuwingsproject te realiseren, zowel voor als achter het station. Daarbij is een nieuwe onderdoorgang onder het spoor met vlotte toegankelijke verbinding tussen stadscentrum en het achterliggend nieuw stadsgedeelte noodzakelijk. Op de gemeenteraad wordt vanavond het voorstel op tafel gelegd om op korte termijn een studiebureau aan te stellen om de onderdoorgang te onderzoeken naar haalbaarheid en financiële consequenties. Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld waarbij de stad en NMBS bereid zijn om elk de helft van de kosten terug te betalen, los van de resultaten van deze studie en de eventuele uitvoering. De sp.a-oppositie zal bij monde van Eddy Elherbouti een voorstel indienen betreffende wanbetalers. Elherbouti: “Achter een niet-betaalde factuur schuilen vaak complexere problemen. Het is belangrijk dat een lokale overheid er alles aan doet om mensen niet te laten terechtkomen in de vicieuze cirkel van de schuldencrisis. Wij stellen voor om in de toekomst eerst maatschappelijk assistenten van het OCMW in te schakelen, vooraleer er namens de stad Sint-Truiden gerechtsdeurwaarders ingeschakeld worden bij het innen van niet-betaalde van facturen. Zo kunnen deze sociaal assistenten zich een beeld vormen van de globale financiële en sociale situatie van de betrokken personen en gezinnen.” Peter van Dam (Groen, oppositie) tenslotte vraagt om initiatief te nemen tot het opzetten van een verdeelpunt van compost en houtsnippers van Limburg.net, waarbij burgers van Sint-Truiden dit kunnen komen afhalen tegen een lichte vergoeding. Of de oppositie erin slaagt hun voorstellen goedgekeurd te krijgen zal vanavond moeten blijken. U kan de debatten en stemmingen online live volgen met commentaar van onze correspondenten via www.hbvl.be De gemeenteraad start om 20 uur.