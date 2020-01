Trekt Raf Simons naar Miu Miu? Geruchten doen volop de ronde

In de modewereld doet een hardnekkig gerucht de laatste dagen flink de ronde: Raf Simons zou de nieuwe creatief directeur van Miu Miu worden. Geen van beide partijen heeft dat echter al officieel bevestigd.

Raf Simons was achtereenvolgens aan de slag bij Prada, Jil Sander, Dior en Calvin Klein, maar wordt aan dat rijtje binnenkort ook Miu Miu toegevoegd? De tijd zal het uitwijzen, maar het valt in elk geval niet te ontkennen dat het gerucht volop de ronde doet. Heel wat gespecialiseerde media brachten er de afgelopen dagen een item over, hoewel dat nieuws nog door niemand officieel werd bevestigd.

Er zijn enkele redenen om aan te nemen dat het gerucht wel eens zou kunnen kloppen. Zo heeft Miu Miu, dat een zusterlabel is van Prada en in 1993 werd opgericht door Miuccia Prada, zijn kantoor verhuisd van Parijs naar Milaan en menen bronnen dat Simons op dit moment op zoek is naar een woonst in de Italiaanse modehoofstad. Bovendien zijn Miuccia Prada en de Limburgse ontwerper al jarenlang goed bevriend. Hij zou er volgens de geruchten aan boord gehaald worden om de mannencollectie, die in 2008 werd stopgezet, nieuw leven in te blazen.

Maar er zijn ook redenen aan te halen waarom die positie als creatief directeur bij Miu Miu niets voor hem zou zijn. Sinds zijn vertrek in december 2018 bij Calvin Klein heeft Simons al een paar keer laten weten dat hij liever onafhankelijk zou blijven als ontwerper en dat hij het maar niets vindt dat zijn succes bij een label enkel wordt geëvalueerd op basis van verkoopcijfers. Afwachten dus!