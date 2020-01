NBA-wedstrijden worden afgewerkt in emotionele omstandigheden: LA Clippers eren Bryant met zege

Ondanks het tragische overlijden van Kobe Bryant werd er zondagavond gewoon gebasketbald in de NBA. Voor alle wedstrijden werd wel een minuut stilte gehouden voor de 41-jarige vedette, die samen met een van zijn dochtertjes omkwam in een helikoptercrash.

De Clippers uit Los Angeles, de stad waar Bryant geschiedenis schreef voor de Lakers, kwamen in actie in Orlando. Kawhi Leonard (31 ptn, 14 rbs) leidde het team naar een 97-112 overwinning.

Foto: AP

“Het was een moeilijke avond voor beide ploegen, beide trainers”, zei Doc Rivers, coach van de Clippers. “Je voelde dat er gewoon weinig energie in de wedstrijd zat. We zeiden aan onze jongens dat als ze Kobe Bryant wilden eren, ze de match moesten winnen. En dat hebben ze gedaan. Niemand was hierop voorbereid. Kobe had een band met jongens in de kleedkamer. Ik was bezorgd, wist niet of ze het zouden redden.”

De spelers van de Clippers besloten na de wedstrijd niet met de pers te praten. Orlando-aanvaller Aaron Gordon wilde wel kort een reactie kwijt. “Het was lastig maar uiteindelijk moeten we die court op en onze job uitoefenen. Dat is wat hij zou hebben gewild.”

In de tussenstand van de Western Conference verstevigden de Clippers hun derde plaats achter de Lakers, die geen wedstrijd hadden, en Utah.

Foto: AP

De strafste individuele prestatie van de avond kwam op naam van Damian Lillard. Hij scoorde voor Portland 50 punten (plus 13 assists) in de thuismatch tegen Indiana. De Trail Blazers trokken met 139-129 aan het langste eind.

“Het was een goeie beslissing om vanavond te spelen om hem te eren. Dit is wat hij zou hebben gewild”, zei Lillard in een reactie op het overlijden van Bryant. “Uiteraard denk je eraan tijdens de wedstrijd. Tijdens timeouts of rustige momenten in de match zit hij in je hoofd want het is zo’n ontzettend droevige situatie.”