Frederick I is de nieuwe Hamse prins

Oostham

Ham - Eind januari wordt jaarlijks de nieuwe prins carnaval van Ham gekozen! Ook dit jaar was er een groot prinsenbal in de sporthal van Oostham met optreden van partyband 'Komt Goed'. Inkom was volledig gratis zodat het voor iedereen toegankelijk is.

Om 23u11 werd de hamburgerkist op het podium gedragen. Nieuwe prins Frederick I sprong eruit. Samen met zijn Prinses Sofie I zal hij een heel jaar lang de Raad van Elf vergezellen op de talrijke stoeten en bals uit de buurt. Frederick mag dan wel afkomst zijn uit de 'Vlaanders' maar is al enkele jaren actief als aspirant bij de Hamburgers.

Foto Nele